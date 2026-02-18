Quarta Colônia: Inscrições para o Projeto Expressando Arte iniciam nesta quarta-feira, dia 18

O Projeto Expressando Arte da Fundação Ângelo Bozzetto está iniciando mais um ciclo de atividades culturais e sociais na região da Quarta Colônia. Este é o 16º ano da iniciativa, que promove oficinas de arte para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. As inscrições abrem nesta quarta-feira, dia 18, e seguem até o dia 6 de março para quem quiser participar das atividades, realizadas em Faxinal do Soturno, Silveira Martins, Dona Francisca e Restinga Sêca.

São oferecidas oficinas de ballet clássico, artes cênicas, percussão, dança e karatê. Todas são abertas a crianças e adolescentes entre 4 e 18 anos de idade que apresentem comprovante de matrícula em escola regular.

ONDE SE INSCREVER

Em Faxinal do Soturno as inscrições devem ser efetuadas na sede da Fundação Ângelo Bozzetto ou na recepção da Nova Palma Energia (ambas no endereço Avenida Vicente Pigatto, 1049). As oficinas ocorrerão no Espaço Cultural Vitélio Bozzetto.

Em Silveira Martins acontecem em dois locais: na Escola Estadual Bom Conselho (Rua Antônio Vedoim, 242) e na Escola Municipal de Ensino Fundamental João Frederico Savegnago (Vila Cattani). As oficinas de artes cênicas e dança serão realizadas no Espaço Multidisciplinar de Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

Em Restinga Sêca as inscrições devem ser feitas na Secretária de Cultura, Turismo e Esporte -Prédio Doutor Miguel de Patta. As oficinas ocorrerão no Centro de Esporte e Lazer da Infância e Melhor Idade (Celimi). Para percussão, as inscrições e as oficinas ocorrem no Instituto de Arte e Cultura Alex Procknow.

Em Dona Francisca as inscrições são realizadas no Centro Comunitário Acácio Flores.

ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO

O projeto também tem atividades direcionadas à inclusão e acessibilidade. Em Faxinal do Soturno, o projeto atenderá alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), com aulas de artes cênicas.

O Projeto Expressando Arte tem produção cultural de L.C Vilanova – Projetos Culturais, realização da Fundação Ângelo Bozzetto, patrocínio da Nova Palma Energia, financiamento do Pro-Cultura/Secretaria da Cultura do RS aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura (Lic).