Quarta Colônia Geoparque Mundial da Unesco tem processo seletivo aberto para Diretor

O Consórcio de Desenvolvimento Sustentável (Condesus) Quarta Colônia publicou nesta segunda-feira, dia 21, o edital nº 01/2025 do processo seletivo para a contratação de Diretor do Quarta Colônia Geoparque Mundial da Unesco.

É ofertada uma vaga, com salário mensal de R$ 6 mil e com 40 horas de atividades semanais desenvolvidas nos nove municípios que integram o geoparque. Entre os requisitos para participar está o de ter curso superior em Geografia ou Biologia, além de capacidade de comunicação em inglês e espanhol. Ao aprovado, o contrato será de um ano, podendo ser prorrogado.

As inscrições iniciarão nesta terça-feira, dia 22, e encerrarão no dia 28 de julho, diretamente na sede do Condesus, localizada na Rua Maximiliano Vizzotto, nº 598, em São João do Polêsine. A seleção se dará por meio de análise de currículo, proposta de trabalho, entrevista, entre outros.

Clique AQUI e acesse o edital.