Quarta Colônia Geoparque Mundial da Unesco participou do Fórum Internacional de Turismo do Iguassu

Na última semana, o Quarta Colônia Geoparque Mundial da Unesco marcou presença no Fórum Internacional de Turismo do Iguassu, congresso acadêmico de turismo paralelo ao Festival das Cataratas, na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná.

O Diretor Executivo do Geoparque Quarta Colônia, Victor Maffini, representou a região em ambos eventos ao promover a Quarta Colônia como região turística, além de divulgar empreendimentos parceiros do Geoparque junto ao stand da Secretaria Estadual do Turismo do Rio Grande do Sul (Setur-RS) presente no festival.

No congresso, a mesa redonda temática contou com a participação de cinco dos seis geoparques brasileiros, na qual as belezas e atrativos da Quarta Colônia foram apresentados em paralelo à situação climática vivida atualmente, conduzindo o debate para os desafios e a importância da questão ambiental no presente processo de reordenação e reconstrução dos municípios e do turismo regional.

Fonte: Quarta Colônia Geoparque Mundial da Unesco