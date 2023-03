Quarta Colônia é homologada como a 28ª Região Turística do Rio Grande do Sul

O Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual do Turismo, homologou nesta terça-feira, dia 28, a Região da Quarta Colônia como a 28ª Região Turística do Rio Grande do Sul.

Até então vinculado a Região Central do Estado, num total de 18 municípios, com a homologação, a 28ª Região Turística da Quarta Colônia passa a ser formada somente por nove municípios: Agudo, Faxinal do Soturno, Restinga Sêca, São João do Polêsine, Dona Francisca, Silveira Martins, Ivorá, Nova Palma e Pinhal Grande. A oficialização ocorreu devido ao trabalho e esforço conjunto das nove prefeituras, Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia (Condesus) e Geoparque Quarta Colônia – Aspirante Unesco.

Conforme Bianca Trindade, chefe do Departamento de Cultura e Turismo de São João do Polêsine e que está à frente do processo, um dos critérios para a homologação era a criação de uma Instância de Governança Regional (IGR) voltada ao turismo, o quê acabou ocorrendo. A IGR tem o objetivo de coordenar ações e programas de turismo em âmbito regional. Além disso, também foi oficializada a criação do Conselho Regional de Turismo da Quarta Colônia.

A partir desta homologação, a agora Região da Quarta Colônia poderá captar recursos financeiros da União e do Estado para serem investidos especificamente para o desenvolvimento do turismo nestes nove municípios.