Quarta Colônia celebra a 142ª Romaria ao Santuário de Nossa Senhora da Saúde

Está em andamento a 142º Romaria ao Santuário de Nossa Senhora da Saúde, com novena móvel e missas com celebração a Padroeira da Quarta Colônia em vários municípios da região. O ponto alto do evento será no próximo domingo, dia 21, na localidade de Linha Quarta Norte, em Silveira Martins.

As celebrações religiosas do evento tiveram seu início na semana passada, passando por Silveira Martins no dia 11, Arroio Grande, em Santa Maria, no dia 12, Distrito de Vale Vêneto no dia 13, São João do Polêsine no dia 14 e em Dona Francisca nesta segunda-feira, dia 15.

A programação da novena móvel segue nesta terça-feira, dia 16, em Nova Palma, na quarta-feira, dia 17, em Pinhal Grande, na quinta-feira, dia 18, em Faxinal do Soturno, na sexta-feira, dia 19, em Ivorá, e no sábado, dia 20, em Silveira Martins.

Também haverá tríduo, com missas no Santuário de Nossa Senhora da Saúde, em Silveira Martins, na quinta-feira, sexta-feira e sábado, dias 18,19 e 20.

Já no domingo, dia 21, o ponto principal do evento terá início às 7h com missa no Santuário, em Silveira Martins, e depois, às 10h, haverá missa solene com a presença de Dom Leomar Brustolin, Arcebispo da Arquidiocese de Santa Maria, com transmissão da Rádio Integração. A partir das 14h, o encerramento do evento será feito com uma benção da saúde.

Haverá tenda de doces, pães, bolachas e cucas durante todos os dias de romaria, além de galinha assada sob reserva, na sexta e sábado, dias 19 e 20, e almoço, somente para retirar, no domingo, dia 21, mediante reserva antecipada até sexta-feira, dia 19.

Os números de telefone para reservas são: (55) 99681-0914 (Silvia), 99961-4296 (Marli) e 3224-1033 (Secretaria Paroquial).