PUFV realiza ação em Faxinal do Soturno

Na semana que antecedeu o Dia do Professor (15 de outubro), o Programa A União Faz a Vida (PUFV) do Sicredi realizou uma ação comemorativa à data. A equipe da cooperativa esteve visitando a Secretaria da Educação, Cultura e Desporto de Faxinal do Soturno.

Na oportunidade, entregou camisetas do PUFV para o prefeito Clovis Montagner, vice-prefeito Lourenço Domingos Moro, secretária da Educação, Simone Cancian Stieler, coordenadora do programa e para a diretora e professoras da Escola Padre Pedro Copetti, em Sítio dos Mellos, que integra o programa.

Durante a visita, também foi feito o convite para a live com Leandro Karnal, realizada no dia 14 de outubro, com o tema “Futuro da Educação”.

O PUFV existe desde 1995 e, por meio da educação cooperativa, desenvolve os princípios de cooperação e cidadania para crianças e jovens brasileiros, mudando assim a vida deles, de suas famílias e comunidades.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno