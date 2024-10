Publicado edital de processo seletivo para composição de equipe do Samu de Dona Francisca

Está aberto desde o último domingo, dia 13, o prazo de inscrições para o processo seletivo para a contratação temporária e emergencial de profissionais para compor a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Dona Francisca, vinculado à Secretaria Municipal da Saúde.

É ofertada uma vaga para enfermeiro coordenador, com carga horária de 30h semanais e salário mensal de R$ 4.295,63, cinco vagas para técnicos em enfermagem com 40h semanais de trabalho e salário de R$ 1.718,25 e cinco vagas para condutores de veículos de urgência e emergência também com 40h semanais de atividades e salário de R$ 2.036,45. A seleção será por meio de análise de currículo e prova escrita conforme detalhado no edital.

As inscrições, que encerarão nesta quinta-feira, dia 17, são realizadas presencialmente na Secretaria de Administração de Dona Francisca, localizada na Rua do Comércio, nº 619.

Clique AQUI e acesse o edital.