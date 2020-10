Publicada a portaria do curso de Ciências Contábeis da AMF

No dia 9 de outubro foi divulgada no Diário Oficial da União a portaria número 292, aprovando o novo curso de graduação Bacharelado em Ciências Contábeis da Antonio Meneghetti Faculdade, localizada no Recanto Maestro.

O curso, que já havia sido aprovado pelo Ministério da Educação – MEC é agora oficialmente a sexta graduação oferecida pela faculdade. A primeira turma de Ciências Contábeis começará as aulas no primeiro semestre de 2021 e as vagas já são oferecidas neste Vestibular de Verão da AMF, que está com inscrições abertas até 1º de dezembro.

Além de Ciências Contábeis a AMF oferece também graduação em Direito, Administração, Sistemas de Informação, Pedagogia e Ontopsicologia.

Para inscrever-se no Vestibular de Verão AMF clique AQUI

Fonte: Antonio Meneghetti Faculdade