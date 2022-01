Publicação sobre “Patrimônio Histórico e Cultural da Quarta Colônia” foi entregue ao prefeito de Restinga Sêca

Foto: Carolina Brum Corrêa

O primeiro exemplar da publicação sobre “Patrimônio Histórico e Cultural da Quarta Colônia” foi entregue na noite desta quarta-feira, dia 12, ao prefeito de Restinga Sêca, Paulinho Salerno.

As autoras Raquel Ramos, Thais Chaves e Bruna Lima produziram o material gráfico referente ao município de Restinga Sêca que contém, em sua totalidade, 102 páginas. A publicação é fruto do Projeto de Extensão da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), realizado e readequado ao desafio da realidade do período da pandemia do Covid-19, vinculado ao Programa Patrimônio Histórico-Cultural, Memória, Educação e Preservação e ao Grupo de Pesquisa do Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq) – UFSM História Platina.

Com o trabalho coordenado pela professora Maria Medianeira Padoin, o objetivo foi o de proporcionar o aprendizado de todos os envolvidos por meio de ações que contribuíssem na construção e divulgação da história e do patrimônio local/regional a partir da produção de material, conjuntamente com docentes da rede pública municipal e estadual dos municípios integrantes do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia (Condesus) e Geoparque Quarta Colônia – Aspirante Unesco na perspectiva da Educação Patrimonial.

A cartilha está divida entre os nove municípios que compõe a Quarta Colônia de Imigração Italiana e ainda neste ano deverão ser entregues exemplares para cada município, os quais deverão ser destinados paras escolas.