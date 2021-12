Publicação sobre patrimônio histórico e cultural da Quarta Colônia é entregue em Nova Palma

Na última semana, a professora da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) Maria Medianeira Padoin, esteve em Nova Palma, acompanhada do também professor da instituição, Jorge Cruz, e do Museólogo Bernardo de Paula, para entrega de material gráfico produzido em parceria entre a universidade e os municípios da Quarta Colônia, por meio do Projeto Geoparque Quarta Colônia.

No Centro de Pesquisas Genealógicas (CPG) foram entregues para o município quatro exemplares da cartilha “Patrimônio Histórico-Cultural – Geoparque Quarta Colônia – Memória, Educação e Preservação” recebidos pela professora da Rede Municipal, Mônica Rossato, e pelo Coordenador de Cultura e Turismo do município, Diego Hahn.

A professora Mônica, juntamente com os professores Eloi Scapin e Rosenilda Moreira, é autora do capítulo sobre Nova Palma na cartilha, a qual é destinada especialmente para o ensino da educação patrimonial nas escolas.

No início de 2022, segundo a professora Medianeira, deverão ser enviados mais exemplares para o município a serem destinados para as escolas.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma