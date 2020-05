 Próxima Abertura Oficial da Colheita do Arroz tem data e local definidos

O agronegócio continua mantendo seu trabalho firme neste momento e os preparativos para a próxima Abertura Oficial da Colheita do Arroz não ficam de fora. A 31ª edição do evento ocorrerá de 9 a 11 de fevereiro de 2021. Novamente a Estação Experimental Terras Baixas, da Embrapa Clima Temperado, em Capão do Leão (RS), será a sede, que trará como tema “Os novos rumos do sistema de produção”. A área das lavouras para o evento já está sendo preparada.

Segundo o presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz), Alexandre Velho, o novo tema escolhido para a próxima abertura oficial remete ao fato de que o produtor tem que necessariamente continuar buscando para a Metade Sul mais alternativas de cultivos, intensificando o sistema com outros grãos e novas espécies forrageiras para as pastagens. “Temos que partir para a intensificação da busca de alternativas para atingirmos maior produtividade. O grande desafio seria obter um sistema de produção onde o produtor teria uma maior irrigação para trazer mais segurança a culturas como a soja. E, a partir daí, para outras culturas como o milho, assim como outras alternativas nas quais estamos estudando a viabilidade”, destaca

O dirigente observa também que, cada vez mais, o produtor adotará a diversificação de culturas para ampliar a renda e não depender de uma cultura só, com alternativas e tecnologias para o produtor aumentar a produtividade, a fertilidade do solo e ter custos menores na produção de arroz. A 31ª edição da Abertura Oficial da Colheita do Arroz e Grãos em Terras Baixas, nomenclatura utilizada desde o evento passado, tem realização da Federarroz, correalização da Embrapa e patrocínio do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga).

Fonte: Federarroz