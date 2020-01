Prorrogadas as inscrições para o Concurso ‘Garota Balneário Paraíso

No dia 2 de fevereiro acontecerá a 2ª edição do Concurso Garota Balneário Paraíso, nas dependências do Balneário Paraíso, em Mangueirinha.

O concurso deste ano contará com duas categorias: Infantil de 07 a 10 anos e Juvenil de 13 a 17 anos.

O prazo para as inscrições foi prorrogado até a quinta-feira, dia 23, às 17h30min. As fichas de inscrição podem ser retiradas junto ao balcão de recepção da Prefeitura Municipal.

As meninas que já possuem título de outro concurso no município não poderão participar.

A realização é da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, com apoio do Balneário Paraíso.

Confira o REGULAMENTO e FICHA DE INSCRIÇÃO

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul