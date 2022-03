Promotorias de Faxinal do Soturno, Restinga Sêca e São Sepé realizam reunião com o Sebrae e autoridades da região

As Promotorias de Justiça de Faxinal do Soturno, Restinga Sêca e São Sepé, que abrangem nove municípios da Região Central do Estado sob atuação do Promotor de Justiça Claudio Estivallet Júnior, promoveram nesta quarta-feira, dia 9, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro Empresas do Rio Grande do Sul (Sebrae-RS), uma palestra aos prefeitos, tendo como tema o projeto “MP Empreendedorismo”.

A reunião contou com a presença dos gestores municipais Matione Sonego, de São João do Polêsine, Saulo Piccinin, de Ivorá, Olavo José Cassol, de Dona Francisca, Fernando Vasconcellos, vice-prefeito de São Sepé; das secretárias Shaiane Grigoletto Dotto, de Restinga Sêca, e Justine Meneghel, de Vila Nova do Sul; e a equipe do Sebrae-RS estava representada por Janaína Zago Medeiros, Gerente de Políticas Públicas, Maico Fabiano Fernandes, Gerente Regional Centro, e Carla de Paula de Matos, Analista de Articulação Territorial.

Na oportunidade, em um primeiro momento, foi proferida palestra expositiva pelo Sebrae sobre Prefeitos Empreendedores, com foco em dados estatísticos e nos projetos Balcão do Empreendedor e Cidade Empreendedora. Após a fala, foi oportunizado momento de debate e conversa sobre a matéria.

Serão realizadas novas reuniões de forma híbrida, virtual e presencial, neste e nos outros 24 Projetos Regionais Digitais do Ministério Público, dentre eles Projeto MP Superando Desafios – implementação dos direitos das Pessoas com Deficiência; MP Vida e Saúde; MP Sempre é idade de ser feliz – implementação dos direitos dos Idosos e MP Faça das Ruas um Lugar de Alegrias e não de Tristezas – fiscalização e educação no Trânsito.

Fonte: Promotoria de Justiça