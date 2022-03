Promotorias de Faxinal do Soturno, Restinga Sêca e São Sepé realizam a primeira Reunião Integrada dos MP Projetos Regionais Digitais

As Promotorias de Justiça de Faxinal do Soturno, Restinga Sêca e São Sepé, que abrangem nove municípios da Região Central do Estado, sob atuação do Promotor de Justiça Claudio Estivallet Junior, realizaram na última terça-feira, dia 8, a primeira Reunião Integrada dos MP Projetos Regionais Digitais.

Tendo como tema o “Projeto MP Bichos – Valorização dos direitos dos animais”, a reunião contou com a presença de 25 parceiros, entre eles, o prefeito de Faxinal do Soturno, Clovis Alberto Montagner, vereadores das três comarcas, secretários municipais e outras importantes entidades que atuam e defendem o bem-estar animal.

Na oportunidade foram dadas as primeiras diretrizes para a atuação conjunta dos órgãos municipais, comunidade e Ministério Público, com foco na criação de novos projetos locais e mobilizações sociais durante a programação de datas alusivas, a fim de obter um desenvolvimento eficaz e ativo do projeto no ano de 2022.

As próximas Reuniões Integradas a serem realizadas já estão previamente agendadas com as comarcas e parceiros, e serão realizadas de forma híbrida, virtual e presencial, a fim de debater e planejar os demais 24 Projetos Regionais Digitais, a exemplo: Projeto MP Paz na Família, na Escola e na Comunidade – Justiça Restaurativa e diálogos transformativos com responsabilidade; Projeto MP Alimentação Saudável e Legal – segurança alimentar e regularização dos produtores coloniais; Projeto MP Consumidor e Comerciante Protegidos Qualificação dos serviços de energia elétrica, telefonia e internet.

Fonte: Promotoria de Justiça de Restinga Sêca