Promotoria de Justiça de Restinga Sêca recebe inscrições para estagiários de Direito

Está aberto o período de inscrições para o processo seletivo de estagiários de nível superior do curso de Direito para atuarem junto a Promotoria de Justiça de Restinga Sêca. Poderão participar da seleção somente os alunos devidamente matriculados no curso de Ciências Jurídicas e Sociais/Direito de instituições de ensino conveniadas com o Ministério Público do Rio Grande do Sul.

O processo destina-se ao preenchimento de uma vaga e à formação de cadastro reserva para vagas que venham a surgir. A carga horária do estágio é de 30 horas semanais. O valor a ser pago de bolsa-auxílio, por hora, é de R$ 63,41, acrescido de auxílio-alimentação de R$ 11,00 e auxílio-transporte de R$ 8,60, ambos por dia de estágio.

As inscrições, que encerram nesta quinta-feira, dia 27, são realizadas na sede da Promotoria de Justiça de Restinga Sêca localizada na Rua Edmundo Bischof, nº 351, das 13h às 18 horas. Já a seleção se dará por meio de análise do histórico escolar dos candidatos.

