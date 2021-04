Promotoria de Justiça de Restinga Sêca abre seleção para estagiário

Está aberto desde a última quarta-feira, dia 7, o período de inscrições para o processo seletivo de estagiários de nível superior do curso de Direito para atuarem junto à Promotoria de Justiça de Restinga Sêca.

Conforme o edital é ofertado uma vaga aos os alunos matriculados no curso de Ciências Jurídicas e Sociais/Direito de instituições de ensino conveniadas com o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Entre os critérios para se candidatar é o de possuir, no mínimo, 16 anos de idade e estar cursando, no mínimo, o 2º semestre do curso e até o 8ª semestre.

O candidato aprovado no processo irá cumprir carga horária de 30 horas semanais no turno da manhã e tarde. O valor a ser pago a título de bolsa-auxilio, por hora efetivamente comprovada, e de R$ 6,41, acrescido de auxilio-alimentação de R$ 11,00 e auxílio-transporte de R$ 8,60, ambos por dia de efetivo exercício do estágio, a serem pagos juntamente com a bolsa-auxílio do período.

O processo de seleção se dará por análise do histórico escolar e texto dissertativo que será avaliado conforme critérios de coerência textual, ortografia e conhecimento sobre o tema.

As inscrições encerram nesta quarta-feira, dia 14, e são realizadas no prédio da Promotoria de Justiça de Restinga Sêca, localizada na Rua Edmundo Bischof, 351. O horário de atendimento é das 13h às 18h.

Clique AQUI e acesse o edital.