Promotoria de Justiça de Restinga Sêca abre inscrições para estágio em Direito

Foto: Norton Avila/Arquivo

Abriu nesta terça-feira, dia 9, o período de inscrições para o processo seletivo da Promotoria de Justiça de Restinga Sêca para estagiário de curso superior de Direito. Prazo para confirmar participação encerra no dia 19 de maio.

Podem participar do processo seletivo somente os alunos devidamente matriculados no curso de Ciências Jurídicas e Sociais/Direito de instituições de ensino devidamente conveniadas com o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, possuir idade mínima de 16 anos, e estar cursando, no mínimo, o 3º semestre do curso, até o 8º semestre.

É ofertada uma vaga e também formação de cadastro reserva. A carga horária do estágio é de 30 horas semanais a ser cumprida no turno da manhã ou tarde. O valor a ser pago a título de bolsa-auxílio, por hora efetivamente comprovada, é de R$6,41, acrescido de auxílio-alimentação de R$11,00 e auxílio-transporte de R$9,60, ambos por dia de efetivo exercício do estágio.

A seleção se dará por meio de prova objetiva que será aplicada aos candidatos no dia 23 de maio, às 14h, em local a ser definido e divulgado.

As inscrições ao processo seletivo são realizadas somente na Promotoria de Justiça Criminal de Restinga Sêca, localizada na Rua Edmundo Bischoff, nº 351, das 9h às 12h e das 13h15min às 18 horas. Mais informações pelo telefone (55) 3261-1139.