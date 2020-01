Promotoria de Justiça de Faxinal do Soturno recebe Prêmio Propad de Excelência 2019

Pelo segundo ano, a Promotoria de Justiça de Faxinal do Soturno está entre as Promotorias do Estado a receber o “Prêmio Propad de Excelência 2019”.

Em cerimônia realizada no dia 13 de dezembro de 2019, no auditório do Ministério Público, a Administração Superior do Ministério Público realizou a entrega do “Prêmio Propad de Excelência 2019” para as Promotorias que apresentaram o melhor desempenho na realização de seus processos de trabalho.

Além da Promotoria de Justiça de Faxinal do Soturno destacaram-se pelo desempenho entre 1º de outubro de 2018 e 30 de setembro de 2019, as Promotorias de Justiça: Arroio Grande, Bom Jesus, Campo Bom, Canela, Flores da Cunha, Giruá, Iraí, Não-Me-Toque, Quaraí, Ronda Alta, Rosário do Sul, Santo Antônio das Missões, Santo Augusto, Juizados Especiais Criminais de Porto Alegre – Turmas Recursais e Promotoria Regional da Restinga de Porto Alegre.

Todas receberam a “Certificação com Excelência” sem ações corretivas na 3ª etapa de Certificação.

Fonte: Promotoria de Justiça de Faxinal do Soturno