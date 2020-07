Promotoria de Justiça de Faxinal do Soturno promove live do projeto ‘Superando Desafios’

Com o objetivo de acompanhar a verificação e a implantação de projetos com relação a acessibilidade nos municípios da Comarca de Faxinal do Soturno, o Ministério Público vem promovendo desde 2018, em parceria com as prefeituras municipais, escolas municipais e estaduais e outras entidades, o projeto ‘Superando Desafios’.

Participam do projeto os municípios da Comarca de Faxinal do Soturno: Dona Francisca, Ivorá, Nova Palma, São João do Polêsine e Faxinal do Soturno.

De lá para cá já foram alcançados alguns resultados como:

• Realizado círculos de conversa com as pessoas com deficiência e seus familiares nos municípios;

Audiência com secretários de obras a fim de melhorar as áreas que não possuem acessibilidade;

Palestras nas escolas de São João do Polêsine com Denilson Souza Rodrigues, da Associação Santa-mariense Paradesportiva – Assampar;

Visita na casa de alguns deficientes de São João do Polêsine;

Para dar continuidade com as atividades neste período de pandemia, a Promotoria de Justiça de Faxinal do Soturno estará realizando lives abordando temas relacionados aos projetos que estão em desenvolvimento na Promotoria, como por exemplo: Justiça Restaurativa, Meio Ambiente, Trânsito, Prevenção ao uso do álcool, entre outros.

A primeira live será realizada nesta terça-feira, dia 21, a partir das 18h, com o tema ‘Superando Desafios’, com a participação do promotor de Justiça, Dr. Claudio Estivalett Júnior e o presidente da Assampar, Denilson Souza Rodrigues.

Acompanhe pelo Instagram da Promotoria: @mpfaxinaldosoturno

Fonte: Promotoria de Justiça de Faxinal do Soturno