Promotoria de Justiça de Faxinal do Soturno abre inscrições para estágio

Abriu nesta quarta-feira, dia 24, o período de inscrições para o processo seletivo de estagiários de nível superior do curso de Direito para atuarem junto à Promotoria de Justiça de Faxinal do Soturno.

Conforme o edital, podem participar os alunos devidamente matriculados no curso de Direito de instituições de ensino devidamente conveniadas com o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, possuir, no mínimo, 16 anos de idade e estar cursando, no mínimo, o 3º semestre do curso até o 8º semestre, entre outras.

É ofertada uma vaga para uma carga horária do estágio de 30h semanais a ser cumprida no turno da manhã, tarde e manhã ou tarde. O valor pago de bolsa-auxílio, por hora efetivamente comprovada, é de R$ 6,41, acrescido de auxílio-alimentação de R$11,00 e auxílio-transporte de R$9,60, ambos por dia de estágio, a serem pagos juntamente com a bolsa-auxílio do período.

As inscrições, que encerram no dia 30 de janeiro, são realizadas na sede da Promotoria de Justiça de Faxinal do Soturno. Já a seleção se dará por meio de provas a serem aplicadas no dia 1º de fevereiro, quando contará com prova objetiva com 10 questões e uma questão discursiva.

