“Projetos Regionais Digitais” são desenvolvidos pelo Ministério Público

Cláudio Estivallet Júnior, Promotor de Justiça titular de Faxinal do Soturno e que também vem respondendo por Restinga Sêca há pouco mais de um ano, concedeu entrevista nesta manhã de segunda-feira, dia 4, à Rádio Integração, quando na oportunidade detalhou os “Projetos Regionais Digitais” para a região.

Segundo conta o Promotor, os 25 projetos buscam a efetiva aplicação e construção de uma nova realidade por meio da legislação: “esses projetos foram elaborados ao longo dos últimos 25 anos, inicialmente executados em Faxinal do Soturno e, agora, também expandidos para as demais cidades da Quarta Colônia, com um cunho social, visando à implementação da Constituição Federal do Brasil, com o incentivo do Ministério Público (MP) e o apoio da comunidade”, afirma Cláudio.

As entidades ou população de abrangência das Promotorias de Justiça de Faxinal do Soturno e Restinga Sêca podem entrar em contato com o MP presencialmente ou por telefone para obterem mais detalhes e participação nestes projetos de cunho social.

Confira abaixo os 25 projetos e seus objetivos:

Projeto 01 – MP XXI Digital Comunitário

Projeto 02 – MP Vida e Saúde – A vida é para ser vivida e não bebida: Prevenção ao uso de bebidas alcoólicas por crianças e adolescentes. Droga é uma droga: cuide de verdade da sua cabeça

Projeto 03 – MP Paz na Família, na Escola na Comunidade – Justiça restaurativa e diálogo transformativo

Projeto 04 – MP Escola-Luz Digital: Pela Justiça na Educação – Esporte e Lazer

Projeto 05 – MP Diversidade: Acolher e Florescer, Respeitando as Diferenças de Gênero e Sexualidade

Projeto 06 – MP Alimentação Saudável e Legal: Segurança Alimentar e Regularização dos Produtores Coloniais

Projeto 07 – MP Consumidor e Comerciantes Protegidos – Qualificação dos Serviços de Energia Elétrica, Telefonia e Internet

Projeto 08 – MP Superando Desafios: Implementação dos Direitos das Pessoas com Deficiência

Projeto 09 – MP Sempre é Idade de ser Feliz – Implementação dos Direitos dos Idosos

Projeto 10 – MP Habitação e Sanemaento Básico – Solidariedade Diferenciada e Inclusão Social

Projeto 11 – MP Bichos – Valorização dos Direitos dos Animais

Projeto 12 – MP Sucessão Rural – Jovem Agricultar fica no Campo

Projeto 13 – MP Municípios Ecologicamente Desenvolvidos – Nascentes, Vertentes, Matas Nativa e Ciliar, Quedas D’água e Rios Protegidos

Projeto 14 – MP com a Comunidade – Juventude Urbana: Diálogo, Cidadania e Profissionalização

Projeto 15 – MP Municípios Sustentáveis e Belos: Fomento a Implementação da Coleta Seletiva e Destinação Adequada dos Resíduos Sólidos

Projeto 16 – MP Valorizando nossas Belezas e Culturas – Fomento e Proteção ao Patrimônico Cultural da Comunidade

Projeto 17 – MP Faça das Ruas um Lugar de Alegrias e não de Tristezas – Fiscalização e Educação no Trânsito

Projeto 18 – MP Dindos: Programas Comunitários de Proteção, Apoio e Promoção da Família, da Criança e do Adolescente

Projeto 19 – MP Humanizador – Vítima e Familiares Atendidos

Projeto 20 – MP Lava Jato Preventiva: Combate à Improbidade Administrativa

Projeto 21 – MP Empreendedorismo

Projeto 22 – MP com as Polícias

Projeto 23 – MP Integração: Conversas, Reuniões, Palestras, Cursos, Lives e Eventos

Projeto 24 – MP Prevpan: Prevenção às Pandemias

Projeto 25 – MP Apoio a Projetos Comunitários