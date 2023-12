Projetos incentivados pela Fundação Antonio Meneghetti se apresentam no Recanto Maestro

O encerramento das atividades do 3º Edital de Apoio a Projetos Culturais e Educacionais da Fundação Antonio Meneghetti reuniu centenas de pessoas no Auditório Principal da Antonio Meneghetti Faculdade, no dia 1º de dezembro, no Evento Formativo Cultural e Educacional de Projetos da Fundação Antonio Meneghetti. Representantes de 45 escolas da região, professores e alunos tiveram a oportunidade de participar de um dia de apresentação de cases, intercâmbio de experiências, premiações e até a chegada do Papai Noel.

Os presentes no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro puderam conhecer a maioria dos projetos realizados pela FAM, e que servem de inspiração para as ações propostas pelo 3º Edital de Apoio a Projetos Culturais e Educacionais. Em salas temáticas interativas, os coordenadores e responsáveis pelas iniciativas da Fundação apresentaram aos participantes da região a ideia central de cada projeto, respondendo a perguntas e curiosidades.

Além de serem apresentados os projetos contemplados no 3º Edital nas cinco áreas de interesse, o encontro também proporcionou uma mostra das iniciativas, focadas em sustentabilidade, tecnologia, reciclagem, metodologias de aprendizagem inovativas, memória cultural, incentivo à leitura, entre outros temas.

O saber fazer incentivado pela FAM foi destacado pelos participantes como um dos grandes responsáveis pelo sucesso dos projetos. Mais do que o investimento financeiro, os proponentes reiteraram o quanto o acompanhamento das atividades pela equipe da FAM é fundamental para o sucesso. “Eles nos ensinaram como fazer planilhas financeiras, relatórios, organização das fotos, prestação de contas, deram todo o suporte para que o projeto realmente acontecesse, incluindo a busca de outras parcerias; tivemos reuniões constantes, foi um apoio grandioso”, afirma a professora Patricia Gonzatto Gomes, professora do EMEI João Franciscatto, de Santa Maria.

Projetos Premiados

Das iniciativas apresentadas no Evento Formativo Cultural e Educacional de Projetos da Fundação Antonio Meneghetti, cada um dos 45 projetos desta Edição foram agraciados com um troféu de participação e cinco destes mereceram destaque. Os critérios analisados pela banca avaliadora foram: engajamento social, envolvimento com a comunidade (empresarial, terceiro setor e poder público), número de beneficiados e continuidade em 2024. São eles:

1) Desenvolvimento e intervenção de linguagem: promoção de um ambiente

potencializador de habilidades comunicativas e sociais

Escola: EMEF Alfredo Schlesner

Município: Paraíso do Sul

2) Rolê do Autocuidado

Escola: EMEF José Rubin Filho

Município: Pinhal Grande

3) Passado e presente construindo uma geração de valor

Escola: Centro Cultural Sociedade General Osório

Município: Agudo

4) Aconchego da leitura

Escola: EMEI Carmelinda Ignez Cocco Mariani

Município: Nova Palma

5) Iniciação à Programação e à Robótica

Escola: Colégio Estadual Manoel Ribas

Município: Santa Maria

Além do troféu, cada projeto foi contemplado com uma verba adicional, para a continuidade das ações em 2024. O evento também contou com a presença e homenagem aos Conselheiros da FAM: Roberto Argenta, Any Rothmann, Ari Foletto e Almir Foletto.

Fonte: Fundação Antonio Meneghetti