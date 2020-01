Projetos garantem quase R$ 2 milhões para Restinga Sêca

O prefeito de Restinga Sêca, Paulo Ricardo Salerno, anunciou nesta semana, durante entrevista à Rádio Integração, alguns projetos e recursos empenhados para investimentos em 2020, com convênios já assinados e que somam cerca de R$ 1.950.000,00.

Os projetos são:

R$ 240 mil de emenda parlamentar do deputado Marcio Biolchi e R$ 10 mil de contrapartida para construção de uma ciclovia do final da Avenida Julio de Castilhos até a Vila Progresso.

R$ 250 mil do deputado federal Osmar Terra (hoje ministro da Cidadania) para pavimentação com blocos intertravados de concreto, drenagem e passeios de uma quadra Rua José Burmann, Rua Artur Scheffel e Rua Médium Chico Xavier.

R$ 300 mil do deputado federal Marcio Biolchi para pavimentação e drenagem da Rua Vereador Antonio Belarmino Fontana na Vila Felin.

R$ 382 mil para pavimentação e drenagem de mais duas quadras da Rua José Burmann, Rua Soldado Pedro Senna e um pedaço da Rua Antonio Belarmino Fontana.

R$ 253.075,00 do senador Luiz Carlos Heinze e R$ 9 mil de contrapartida para pavimentação com blocos intertravados de concreto, drenagem e passeio das Ruas Vicente Cardoso e Emilio Nagel.

R$ 320 mil dos deputados federais Pompeu de Matos e Heitor Schuch e R$ 50 mil de e contrapartida, para aquisição de uma nova caçamba.

R$ 200 mil articulados por pelo assessor do ministro Osmar Terra, Beto Fantinel, pelo secretario de Agricultura Familiar, Fernando Schwanke, e pelo presidente da Agência Nacional de Extensão Rural (Anater), Ademar Silva Júnior, e contrapartida de R$ 40 mil para aquisição de uma retroescavadeira.

De acordo com o prefeito, Paulo Ricardo Salerno, serão cerca de dez projetos a serem realizados neste início de 2020. Além dos sete projetos acima, também estão previstas a segunda etapa das arquibancadas do Estádio Sebastião Herédia Borges com copa, vestiário e banheiros no valor de R$ 250 mil; revitalização e calçamento do entorno da Estação Ferroviária e aquisição de um trator para a Associação dos Produtores de Santa Lucia. E ainda os projetos que já estão em andamento como o Posto de Saúde do Bairro Bela Vista, a sede do Centro de Referência da Assistência Social – Cras e a reforma da Estação Férrea.

“São vários recursos importantes que vão garantir diversas obras de infraestrutura e que vão mexer com vários setores da nossa comunidade”, ressalta o prefeito Paulo Ricardo Salerno.