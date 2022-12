Projetos de saúde realizados em Agudo são destaques em evento na UFSM

As estratégias e os projetos desenvolvidos pela Secretaria de Saúde de Agudo, através do Espaço SER, foram destaque durante o II Seminário Integrado de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. O evento aconteceu no Auditório do INPE, na Universidade Federal de Santa Maria, nos dias 6 e 7 de dezembro. Com o objetivo principal do encontro foi proporcionar um ambiente de troca de experiências, o evento foi promovido pelo Laboratório de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM – LAPICS).

Na oportunidade, a coordenadora do Espaço SER, Verônica Scardoelli, explicou o histórico do projeto e como os usuários podem chegar ao local para usufruir das terapias.“Quando há interesse e necessidade, identificada a partir de acolhimento, anamnese e direcionamos para a terapia mais adequada”. O Espaço SER oferece gratuitamente diversas práticas integrativas e complementares em saúde à comunidade, que contribuem com a saúde física e mental, como auriculoterapia, reiki e aromaterapia. Além disso, o local oferta oficinas terapêuticas em grupo e em breve passará a contar com a prática de yogaterapia.As terapias são preventivas e podem ser aliadas ao tratamento convencional dos usuários. Semanalmente, estima-se que são atendidos, em média, 80pacientes. No espaço também estão sendo realizados atendimentos em fisioterapia e nutrição.

Conforme Verônica, o desenvolvimento de iniciativas que trabalham as práticas integrativas e complementares em saúde dependem, principalmente, da percepção do gestor sobre o assunto. “Nosso foco é oferecer um espaço que trabalha a prevenção e o autocuidado, em um ambiente de convivência para pensar na saúde mental”, disse.

O Prefeito Luís Henrique Kittel e a Secretária de Saúde, Graciela Barchet, também participaram do evento. “É um momento que reconhece a importância do nosso trabalho nesta área essencial que é a saúde”, ressaltou o prefeito. Conforme o gestor, o trabalho agora também será ampliado para a área da educação, com o desenvolvimento das práticas com alunos da rede municipal.

Além de Agudo, os municípios de Santa Maria e Jari apresentaram projetos voltado ao desenvolvimento das PICS. “’É muito positivo o projeto de Agudo, traz várias iniciativas exitosas para os outros municípios”, destacou o professor e coordenador do LAPICS, Márcio Badke.

AS PICS

A Organização Mundial de Saúde (OMS) denomina as PICS como “medicinas tradicionais e/ou complementares”, e estas foram institucionalizadas no SUS, por meio da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC). Atualmente, o SUS reconhece 29 procedimentos de Práticas Integrativas e Complementares, por meio de evidências científicas, que têm mostrado benefícios do tratamento integrado entre medicina convencional e práticas integrativas e complementares.



Em Agudo, a Lei 2366/2022, de autoria do Executivo, institui o Programa Municipal de Práticas Integrativas e Complementares de Educação Popular em Saúde. Conforme a justificativa do projeto, as PICS promovem o empoderamento do indivíduo e seu protagonismo no processo de cuidado e autocuidado, possuindo grande potencial de redução de medicações e estimulando sua utilização racional, além de proporcionar a melhoria da qualidade de vida e atuar de forma complementar aos tratamentos convencionais.

Fonte: Prefeitura de Agudo