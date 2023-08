Projetos de alunos de Agudo são destaques em Mostra Científica do Projeto Verde é Vida

A 18ª edição da Mostra Científica do Projeto Verde é Vida, realizada em Cachoeira do Sul no dia 22 de agosto, revelou projetos inovadores e inspiradores de estudantes comprometidos com a preservação ambiental. O evento reuniu estudantes da região em um ambiente de compartilhamento de conhecimento e apresentação de 14 projetos engajados com a preservação ambiental e a sustentabilidade. Entre os destaques, estiveram os trabalhos oriundos de alunos da rede de ensino de Agudo.

Os alunos agudenses apresentaram projetos notáveis que refletem o engajamento e a dedicação desses jovens para com a causa ambiental. Dentre os trabalhos, o projeto “Produção de Geoproduto com o Morango”, desenvolvido pelas alunas Ana Júlia Witke e Janaína Mikaela Friedrich, sob a orientação da professora Lisiane Weber, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Alberto Pasqualini, chamou a atenção pela abordagem inovadora e potencial impacto na comunidade.

Outra iniciativa que se destacou foi o projeto intitulado “Produção Orgânica. É uma alternativa viável e lucrativa?”, elaborado pelos alunos Alessandra Pilecco e Michael Kock da Escola Municipal de Ensino Fundamental Três de Maio, sob orientação do professor Gilberto Beskow. Esse projeto, que investiga práticas agrícolas sustentáveis e seus efeitos econômicos, demonstrou a capacidade dos alunos em unir preocupações ambientais com aspectos práticos e econômicos.

A Mostra Científica do Projeto Verde é Vida, promovida pela Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra), tem como objetivo central fomentar a educação socioambiental nas escolas parceiras e incentivar ações que contribuam para a preservação do meio ambiente. Os projetos apresentados não apenas refletem o alinhamento com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos pela ONU, mas também destacam o comprometimento dos estudantes em trabalhar dentro dos Parâmetros Transversais da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9394 de 1996.

Para a coordenadora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, Carla Domingues, o evento não apenas ressalta o engajamento dos jovens na construção de um futuro sustentável, mas também evidencia a importância de iniciativas educacionais que promovam a consciência ambiental e o desenvolvimento responsável. “O comprometimento dos professores e o engajamento dos alunos é essencial para o sucesso dessas iniciativas, sendo que eles trabalharam transversalmente em todas as disciplinas e níveis educacionais, reconhecendo valores como ética, cidadania, trabalho, saúde e consciência ambiental”, destaca a professora.

A próxima etapa do projeto será a Etapa Estadual, na qual seis trabalhos representarão a região.

Fonte: Prefeitura de Agudo