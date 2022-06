Projeto voluntário “Primeiros socorros na escola” inicia em Restinga Sêca

Com o objetivo de levar conhecimentos básicos sobre noções em primeiros socorros de forma teórica e prática, tiveram início neste mês de junho, na Escola Estadual de Ensino Fundamental Francisco Manoel, em Restinga Sêca, as atividades do projeto “Primeiros socorros na escola”.

Com ações voluntárias desenvolvidas pela enfermeira Juliana Alice de Oliveira Venturini, as aulas são ministradas no auditório da escola, inicialmente para os alunos dos anos finais do turno da tarde, uma vez por semana. Entre os temas abordados nos encontros estão sobre fraturas, convulsões, Parada Cardiorrespiratória (PCR), luxações, desmaio, entre outros.

Segundo a enfermeira, no espaço escolar é comum a ocorrência de acidentes, principalmente envolvendo alunos. O crescente registro de emergências nesse ambiente vem reforçando a necessidade de discussões e orientações quanto aos primeiros socorros nas escolas.

Juliana é formada em Enfermagem pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), tem experiência em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) adulto, Pronto Socorro, Estratégia Saúde da Família (ESF), gestão e preceptoria no Sistema Único de Saúde (Sus), Especialista em Urgência e Emergência Hospitalar, cursos de Suporte Avançado de Vida em Cardiologia (ACLS) e Suporte Básico de Vida (BLS).