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Projeto Viva em Movimento, de Faxinal do Soturno, promove Oficina de Culinária

Ao longo do mês de abril, os grupos do projeto Viva em Movimento, vinculado à Secretaria da Assistência Social de Faxinal do Soturno, viveram momentos especiais de integração e aprendizado, por meio da oficina de culinária.

A atividade foi conduzida pela coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), Lourdes Garlet, e pela chefe do escritório municipal da Emater, Bruna Mezzomo Neubauer, que ensinaram a preparar a tradicional cuca alemã, uma receita que une sabor e memória afetiva. Além do aprendizado, os participantes puderam compartilhar experiências e fortalecer vínculos através da gastronomia.

O Projeto Viva em Movimento tem o objetivo de estimular a convivência, valorizar saberes e proporcionar qualidade de vida aos idosos da comunidade. A coordenadora do projeto, a professora Juliane Manfio, ressalta que além das oficinas, as atividades dos grupos permanecem nos dias e horários de costume, com encontros semanais. No mês de maio, estão previstas oficinas de produção de mandolate e alfajor.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno

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