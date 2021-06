Projeto “Viajar, doar e plantar” é implantado em Ivorá

Em tempos de pandemia, muito tem se discutido temas como solidariedade, empatia e ecologia. Não faltam exemplos de pessoas que conseguem colocar em prática essas ações. É o caso do senhor Vilton Gasparin de Bairro, natural e residente em Passo Fundo, incentivador do turismo em pequenas propriedades, preocupado com as questões ecológicas e com as necessidades do próximo. Em Ivorá, ele fechou uma parceria no projeto “Viajar, doar e plantar”.

Vilton foi um dos pioneiros no turismo de Bonito-MS, onde trabalhou por vários anos. Com toda essa bagagem e coragem, criou o projeto “Viajar, doar e plantar” e com seu motorhome está levando este sonho adiante. Em Ivorá, encontrou solo fértil e parceria com as Trilhas de Ivorá e a Administração Municipal.

No último dia 18 foi dado início ao projeto, onde foram plantadas árvores de espécies nativas como Ipê Roxo e Ipê Amarelo na propriedade de Tiago Oliveira, proprietário das Trilhas de Ivorá. Na ocasião foram doadas cestas básicas que serão distribuídas pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Ivorá.

Esteve presente no ato o prefeito Saulo Piccinin; a dirigente dos Núcleos de Cultura, Desporto e Turismo, Edicléia Iensen Cheroini; a secretária municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Cheila Zanon; e a secretária municipal de Assistência Social e Habitação, Tania Cargnelutti. Também participou do evento o vereador Paulo Schinaider.

O prefeito parabenizou a iniciativa de plantar árvores e, ao mesmo tempo, doar cestas básicas para aqueles que passam por dificuldades. “A comunidade ivorense sente-se lisonjeada por ter sido escolhida como pioneira neste projeto e deseja que continue crescendo”, finaliza o chefe do Executivo.

Fonte: Prefeitura de Ivorá