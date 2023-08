Projeto Vereador Mirim é realizado na Câmara de Vereadores de Silveira

Com o objetivo de fazer com que os alunos tenham um conhecimento maior sobre os trabalhos do Poder Legislativo, conhecendo também os trâmites eleitorais, a Câmara de Vereadores de Silveira Martins está desenvolvendo o Projeto Vereador Mirim.

O projeto teve início no mês de julho e conta com a participação de alunos de 5º ao 9º Ano das escolas João Frederico Savegnago e Bom Conselho. Após preencher a ficha de inscrição, os alunos deram início a campanha eleitoral. A eleição dos representantes mirins aconteceu nos dias 11 e 17 de julho.

Seguindo o cronograma do projeto, na noite da última segunda-feira, dia 7, os Vereadores Mirins acompanharam a Sessão Plenária Ordinária e se reuniram com organizadores e vereadores da Casa Legislativa para a escolha de seus respectivos representantes/padrinhos. Na oportunidade também ocorreu a escolha para compor a Mesa Diretora Mirim.

A Sessão Estudantil está agendada para ocorrer no dia 24 de agosto, às 8h30min, na Escola Estadual de Educação Básica Bom Conselho. Como gratificação, os alunos ganharão uma viagem a Porto Alegre no dia 30 de agosto.

Mesa Diretora – Vereadores

Bruno Darciso Rodrigues Bernardes – Presidente (Bianca Ruviaro Tolfo)

Evelyn Rodrigues Bernardes – Vice Presidente (Elsa Cerezer Dellamea)

Guilherme Vieira Rizzi – Secretário (Silvio Paulo Gabbi)

Vereadores

Maria Eduarda De Souza Zanini (Rozimar Bolzan)

Humberto Da Rosa Mayer (Lucimar Felin Weber)

Jussiani Fernanda Oliveira Da Silva (Jandir Luiz Weber)

Mirella Weber Posser (Valdir Luiz Pereira)

Pietro Scariotti Balen (Neri Alberto Balen)

Bruno Dal Rosso Silveira (Athos André Kraemer)

Suplente Manuella Da Silva Rangel (Rafaela Comoretto Aita Fazul)

Suplente Vitória Da Rosa Rodrigues (Taís Lora)

Fonte: Câmara de Vereadores de Silveira Martins