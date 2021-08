Projeto Tecendo Saberes retoma as atividades com novo formato em São João do Polêsine

A partir de agora o Projeto Tecendo Saberes – criado por meio de uma parceria entre Fundação Antonio Meneghetti e Promotoria da Comarca de Faxinal do Soturno – é formado por uma equipe multidisciplinar: psicopedagoga, psicóloga e fonoaudióloga.

As três profissionais, em parceria, vão atender 40 crianças no município de São João do Polêsine. Os atendimentos são individuais e cada criança foi encaminhada para uma ou mais das profissionais envolvidas após uma analise realizada com o responsável pelo menor.

O projeto tem como objetivo principal recuperar algum possível dano na aprendizagem da criança que possa ter sido potencializado com o afastamento da escola, causado pela pandemia da Covid-19. As atividades acontecem aos sábados em duas escolas municipais e conta com a parceria da Secretaria de Educação de São João do Polêsine, bem como da direção das escolas envolvidas.

As duas entrevistas de analise aconteceram nos dias 7 e 14 nas EMEFs Pedro Paulo Pradella e La Sale, respectivamente. Para receber os pais, estiveram presentes a direção das duas escolas, a equipe da Secretaria de Educação, as profissionais envolvidas e colaboradores da Fundação Antonio Meneghetti.

