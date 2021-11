Projeto social no Bairro São Luís é apresentado em sessão na Câmara de Vereadores de Restinga Sêca

Durante sessão na Câmara de Vereadores de Restinga Sêca na noite desta segunda-feira, dia 8, Naiane Dotto, secretária municipal de Desenvolvimento Social e Habitação apresentou um projeto chamado “Cultura, esportes e cidadania” para os vereadores. A ação, de cunho social, deve ser aplicada no Centro Comunitário do Bairro São Luís.

O projeto tem o objetivo de auxiliar crianças, a partir dos seis anos de idade até a pré-adolescência, divididos em grupos. Uma forma de desenvolver habilidades com os alunos e contribuir para a formação social e o trabalho em equipe, por meio de interações e recreação.

Os recursos financeiros para e execução do projeto viria por meio do duodécimo, valor este que é a sobra do Poder Legislativo ao final de cada ano.

Reforma

O Centro Comunitário passará por um processo de reforma, com a expectativa das obras começarem no próximo ano. Depois de reformado, o local estará adequado e apto para receber o projeto, caso aprovado, na comunidade.