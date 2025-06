Projeto “Saúde, cuidado e artesanato” fortalece o acolhimento às gestantes de Formigueiro

O grupo de gestantes da Atenção Primária à Saúde (APS), com apoio da Secretaria Municipal de Saúde, está desenvolvendo encontros especiais com foco no cuidado, acolhimento e empoderamento das futuras mamães de Formigueiro. O projeto, intitulado “Saúde, Cuidado e Artesanato”, teve seu primeiro encontro no dia 21 de maio, e o segundo encontro aconteceu no dia 10 de junho, na Sala de Eventos da Secretaria Municipal de Saúde.

A atividade contou com a presença da enfermeira Rita, responsável técnica pelos atendimentos, e da visitadora do Primeira Infância Melhor (Pim) Graziela, além da participação essencial das gestantes do município, protagonistas dessa ação de cuidado e escuta.

O foco do projeto é criar um espaço seguro e afetivo para a troca de experiências, socialização, escuta ativa e preparação para o ciclo gravídico-puerperal, incluindo o parto, o aleitamento materno e os cuidados com o recém-nascido.

Ao iniciar o pré-natal nas Unidades Básicas de Saúde, todas as gestantes do município são convidadas a participar dos encontros. Durante esse período, além do acompanhamento clínico, elas têm acesso a rodas de conversa, dinâmicas, oficinas de artesanato e momentos de interação com diferentes profissionais da saúde.

Entre os principais benefícios da participação nos encontros, destacam-se:

Redução da ansiedade por meio do compartilhamento de vivências e informações;

Apoio emocional para expressar sentimentos e esclarecer dúvidas;

Prevenção de riscos com orientações práticas e confiáveis sobre a gestação;

Preparação para o parto e amamentação, com discussões sobre o processo natural da maternidade;

Fortalecimento do vínculo entre a gestante e a equipe de saúde.

Durante os encontros, são abordados temas como:

Transformações físicas e emocionais na gravidez

Cuidados com o bebê

Saúde da mulher

Aleitamento materno

Direitos da gestante

A importância do apoio familiar e comunitário

Além disso, todas as participantes recebem brindes pensados com carinho para a mãe e o bebê, como forma de incentivo e valorização da participação.

Fonte: Prefeitura de Formigueiro