Projeto Rota Turística Ponte do Império produz vídeo sobre a história da Ponte do Jacuí

A Escola Marcelo Gama, localizada em Jacuí, interior de Restinga Sêca, vem desenvolvendo o projeto Rota Turística Ponte do Império com o objetivo de valorizar o patrimônio de Jacuí, principalmente relacionado aos pilares da ponte da época do Império no Passo do Jacuí.

Através da página da Rota Turística Ponte do Império no Facebook, foi lançado nesta semana o vídeo ‘A ponte do Passo do Jacuí’, onde se conta um pouco do que foi descoberto pesquisando a história da Ponte do Império. Afinal quem construiu os pilares? E por quê? É verdade que um Imperador cruzou por ela? Como ela foi destruída? E por que nunca mais foi reconstruída? Acompanhe o vídeo e descubra as respostas para estas perguntas.

Clique AQUI para assistir ao vídeo.

Fonte: Rota Turística Ponte do Império