Projeto Padaria dos Sonhos de Ivorá realiza aula inaugural

“Após muito esforço e dedicação, foi realizada a aula inaugural do Projeto Padaria dos Sonhos”, disse a secretária de Assistência Social e Habitação de Ivorá, Tânia Cargnelutti. O evento aconteceu na quarta-feira, dia 9, na Igreja Assembleia de Deus.

“O Projeto é realizado, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação e a Igreja Assembleia de Deus, sendo selecionado através da Fundação Antonio Meneguetti”, explica Tânia acrescentando que o projeto visa proporcionar, para jovens que se encontram em vulnerabilidade social, ensinamentos de confeitaria e panificação, com o intuito de estarem preparados, tanto para o mercado de trabalho, como para o empreendedorismo.

“Os jovens terão conhecimento para a fabricação de pães, bolos, doces e salgados. Através desta ação, os participantes terão um aumento na sua auto-estima, ocuparão seu tempo ocioso, abrindo novas oportunidades e promovendo o empoderamento e autonomia para uma melhor qualidade de vida”, explica a secretária, acrescentando que as oficinas serão ministradas pelo pastor Eduardo Sampaio, com o auxílio de outros membros da igreja e os jovens participantes que foram selecionados com o auxílio da Secretaria de Assistência Social.

Esteve presente no evento o prefeito, Saulo Piccinin; representantes da Fundação Antônio Meneguetti; secretários municipais, assistentes sociais e psicóloga do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e os 10 jovens da primeira turma do projeto.

“O Projeto Padaria dos Sonhos estará investindo em sonhos, produzindo valores e desenvolvendo vidas”finaliza Tânia.

Fonte: Prefeitura de Ivorá