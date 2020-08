Projeto OIKOS Recanto Maestro iniciará coleta de óleo usado de cozinha para descarte consciente

A coleta de óleo usado de cozinha para descarte consciente terá início nesta primeira quinzena de agosto no Projeto OIKOS Recanto Maestro. Essa iniciativa traz como benefício a redução do impacto ambiental ocasionado pelo descarte indevido do óleo usado de cozinha, reduzindo o entupimento da rede de esgoto, evitando contaminação do lençol freático e podendo gerar, na ponta da cadeia de reciclagem, a produção de biodiesel, sabão biodegradável, tintas e vernizes, além de velas biodegradáveis. No caso do óleo de cozinha a ser coletado no Recanto Maestro, esse irá direto para a Associação Força no Braço, que é a mesma cooperativa de catadores de Restinga Sêca que recebe, seleciona e destina o lixo reciclado coletado pelo OIKOS.

Na Associação Força no Braço, o óleo de cozinha coletado pelo OIKOS será transformado em sabão biodegradável, gerando nova fonte de economia para a entidade. A coleta no Recanto Maestro se dará utilizando garrafas PET que serão distribuídas pelo OIIKOS para os moradores do distrito. As garrafas serão armazenadas no veículo do projeto e levadas até o depósito em que fica o lixo reciclado do distrito para ser coletado semanalmente pelo caminhão da prefeitura de Restinga Sêca, responsável por levar os dejetos recicláveis até a sede da Associação Força no Braço.

Mapa e calendário da coleta de lixo reciclado são outra novidade do OIKOS

Todos os dias, um carro do Projeto OIKOS passa pelos 26 pontos de coleta seletiva no Recanto Maestro, retirando os sacos de lixo reciclado separados pelos moradores do distrito. No início deste segundo semestre, a novidade é que um mapa desses pontos de coleta, bem como, um calendário dos horários da coleta será divulgado para os moradores. A iniciativa encampada pela Fundação Antonio Meneghetti tem o cunho ecológico de promover a coleta seletiva de lixo. Porém, o que pouca gente sabe, é o amplo aspecto humano que esse projeto abrange.

Somente em maio deste ano, foram mais de três toneladas de lixo reciclado coletados no Recanto Maestro destinadas para a Associação Força no Braço, totalizando uma das maiores coletas registradas desde que essa parceria foi iniciada há cerca de três anos. Cabe aos associados da Força no Braço separarem, limparem e destinarem corretamente os dejetos a serem reciclados tanto do Recanto Maestro, como da cidade de Restinga Sêca. Todo lucro arrecadado pela cooperativa a partir da venda dos dejetos para diferentes processadoras de reciclados é dividido igualmente entre os associados. Desde o início da parceria com o Projeto OIKOS, a cooperativa aumentou em cerca de R$ 300,00 a renda mensal de seus associados: a renda mensal para cada catador, que era de R$ 400,00 por mês, agora, chega a R$ 700,00 por mês, ou, em meses de grande coleta, até R$ 800,00 por associado.

A Fundação Antonio Meneghetti, no entanto, não restringe sua atuação apenas à coleta seletiva. Para conhecer todo o ciclo realizado pelos dejetos reciclados advindos do Recanto Maestro, o OIKOS aproximou-se do grupo de trabalhadores que compõem a Associação Força no Braço. A realidade que se abriu a partir dessa aproximação trouxe novidades para a vida dos 16 associados, sendo 9 mulheres e 7 homens.

Tendo em vista a característica já presente na entidade da maioria dos trabalhadores e da liderança da organização serem mulheres, a Fundação Antonio Meneghetti realizou uma ação inovadora: no Dia das Mães de 2019, todas as mulheres foram convidadas pelo Projeto OIKOS a irem em um salão de beleza experimentar uma série de tratamentos de manicure, pedicure, corte e maquiagem. Para a maioria das mulheres participantes, essa foi a primeira vez em que puderam desfrutar de um dia no salão de beleza. Foram realizadas ainda ações de doação de material escolar para os filhos das famílias dos associados; uma reunião entre os associados e os profissionais que trabalham no setor de limpeza das diferentes entidades do Recanto Maestro para que os membros da Força no Braço pudessem dar orientações sobre o descarte adequado, separação dos reciclados e limpeza dos mesmos; os associados da Força no Braço também foram convidados pelo OIKOS para participar de um concerto realizado pela Orquestra Jovem Recanto Maestro na Antonio Meneghetti Faculdade (AMF). Ações desse tipo, bem como o estímulo à formação das lideranças femininas da Associação, têm permitido o empoderamento profissional do grupo, especialmente, o empoderamento feminino.

Os associados são estimulados ainda a criarem fontes alternativas de renda, tais como, uma horta e uma composteira no terreno da Associação, a venda de caixas de ovos usadas para produtores de caixas de ovos e a fabricação de sabão a partir da coleta de óleo usado de cozinha. Todas essas ideias ganharam a colaboração do Projeto OIKOS Recanto Maestro. Constitui-se, assim, um ciclo de economia circular, bem seja, um ciclo econômico que é desenhado para ser restaurador e regenerativo dos recursos de que dispõe. A parceria OIKOS e Associação Força no Braço atende os preceitos da economia circular, focando em ultrapassar o atual contexto econômico de consumo, uso e descarte do modelo industrial, redefinindo o crescimento por estar voltado a trazer benefícios positivos para toda sociedade.

O projeto OIKOS Recanto Maestro garante ainda oportunidade de emprego a dois estudantes da AMF, os quais vivenciam em seu dia a dia profissional um projeto de responsabilidade social amplamente alinhado às metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Esse projeto auxilia o país no alcance do ODS 5 (Igualdade de Gênero), ODS 8 (Emprego Digno e Crescimento Econômico), ODS 11 (Cidades e Comunidade Sustentáveis), ODS 12 (Consumo e Produção Responsáveis), ODS 15 (Vida sobre a Terra) e ODS 17 (Parceria em Prol das Metas).

Para saber mais, assista o vídeo feito com a Coordenadora da Associação Força no Braço clicando AQUI e os demais vídeos sobre o Oikos Recanto Maestro que estão disponíveis no facebook da Fundação Antonio Meeghetti.

Fonte: Antonio Meneghetti Faculdade