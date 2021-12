Projeto “Música viva e vida esportiva” inicia em Nova Palma

Iniciou em Nova Palma, junto da Escola Municipal Cândida Zasso, de Nova Palma, e na Escola Municipal de Educação Infantil Aquarela, o “Música viva e vida esportiva”, projeto de extensão nas férias para as áreas de música e esportes.

Criado pela Secretaria Municipal de Educação, por meio da coordenadora pedagógica Marcia Mayer, as atividades são desenvolvidas nas escolas, em turno inverso ao do período de aula.

O estagiário de educação física da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Katriel Vestena Escolari, estará junto ao educador físico de Nova Palma, Rolf Pachaly Filho, desenvolvendo o projeto, que tem como objetivo oportunizar a prática de atividades de lazer, esportivas e recreação como forma de ocupação sadia do tempo livre, visando o desenvolvimento saudável do corpo e da mente, além de propiciar o crescimento da personalidade individual.

Entre as atividades propostas está a Oficina de Esportes com atividades recreativas com bola, jogos recreativos, futebol, iniciação ao voleibol e basquete. Também estão previstas aulas de música no turno inverso.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma