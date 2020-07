Projeto ‘MP com as Polícias’ promove webconferência sobre abuso de autoridade

Na manhã de sexta-feira, dia 24 de junho, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, promoveu a Webconference – ‘As Reformas Legislativas sobre o Abuso de Autoridade: Teoria e Prática’, atividade educacional que visa debater questões relativas às reformas legislativas sobre o abuso de autoridade.

O evento foi destinado aos membros do Ministério Público, bem como à Polícia Civil e Brigada Militar da Comarca de Faxinal do Soturno e Restinga Sêca.

A palestra faz parte das atividades iniciais do projeto “MP com as Polícias” desenvolvido pela Promotoria de Justiça de Faxinal do Soturno, o qual tem como objetivo principal aproximar o Ministério Público das polícias, assim como acompanhar o trabalho desenvolvido.”

Fonte: Promotoria de Justiça de Faxinal do Soturno