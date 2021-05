Projeto “Mala de Leitura” será implementado em Agudo

A Secretaria de Educação de Agudo, com patrocínio da Dickow Alimentos e Eny Calçados e financiamento do Sistema ProCultura RS, participará do projeto “Mala de Leitura”.

O projeto consiste em bibliotecas itinerantes, contendo um acervo de obras nacionais e internacionais com reconhecimento pelos maiores especialistas em leitura. A ação visa incentivar a formação de novos leitores e contribui com o município na dimensão econômico, pois também envolve a questão social.

O método da Mala de Leitura se desenvolve por meio de oficinas práticas de leitura. Ao total serão 12 malas, contendo 30 livros diferentes cada uma.

A Secretária de Educação, Emanueli Unfer, agradece a parceria da Dickow Alimentos e Eny Calçados e reafirma o compromisso em garantir uma educação de qualidade e cooperativa para os agudenses.

