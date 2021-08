Projeto “Mais cultura na escola” é gravado na Estação Férrea de Restinga Sêca

A segunda-feira, dia 9, foi de filmagens na antiga Estação Férrea de Restinga Sêca. Isso porque foram gravados os depoimentos de alguns alunos que participam do projeto “Mais cultura na escola” idealizada pela professora Thais Danzmann Chaves e selecionado para execução pela Fundação Antonio Meneghetti (Fam).

Contemplando alunos restinguenses do 6º ao 9º Ano das escolas Sete de Setembro, Manuel Albino Carvalho, Leonor Pires de Macedo e Francisco Giuliani, as atividades englobam ações de conteúdo e práticas sobre educação patrimonial.

Entre as atividades que serão desenvolvidas no projeto está o trabalho com auto-retrato, história do próprio nome, definição de um objeto que tenha valor afetivo e de recordações. “Posteriormente iremos passar para as atividades que fazem essa divisão do patrimônio individual para o coletivo, que é o percurso. Eles vão desenhar um percurso do espaço deles, no caso o bairro ou casa, até chegar à escola. Daí entra como um patrimônio coletivo”, releva Thais.

O resultado final das ações irá virar um pequeno livro de bolso, produzido com papel reciclável. Além disso, no encerramento das atividades do ano será realizado nas escolas o plantio da flor símbolo de Restinga Sêca e visitação na Estação Férrea.

Nesta etapa das gravações na Estação Férrea estiveram participando as irmãs gêmeas Kauane e Cauelem de Souza dos Santos, alunas da Escola Francisco Giuliani. “Este local (Estação Férrea) é muito significativo para Restinga Sêca, não só por ter sido o lar do Iberê Camargo, do filho ilustro. Aliás, as meninas que nos acompanharam hoje são moradoras do Bairro Iberê Camargo”, finaliza a professora.

Acompanhou as gravações Patrícia Michelotti, da Fundação Antonio Meneghetti.

Fotos: Rafael Rosa