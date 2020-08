Projeto Hortas Solidárias da Cooperagudo beneficia entidades de Agudo e Paraíso do Sul  

O trabalho de incentivo às hortas faz parte do projeto Hortas Solidárias, iniciado pela Cooperagudo em abril deste ano, em três entidades, sendo duas de Agudo e uma de Paraíso do Sul.

As hortas nas entidades estão bem cuidadas, produzindo muitas verduras e legumes para as refeições. Na visita realizada na tarde do dia 13 de agosto, a equipe da Cooperagudo pode comprovar que as entidades estão se dedicando as suas hortas.

No Hospital Agudo, os funcionários Anderson e Alci apresentam a horta com muita alegria. Explicaram o que foi plantado em cada canteiro, o que já colheram, o que replantaram, como está a produção, fizeram perguntas, tiraram dúvidas. Até aproveitaram a oportunidade para mostrar alguns canteiros que prepararam em outro espaço ao lado da horta e também as mudas de árvores frutíferas que ganharam da Cooperagudo e que já foram plantadas.



No Abrigo Transitório Amor Perfeito, em Agudo, a funcionária Maristela convidou a equipe da Cooperagudo para ver a horta. Os canteiros estão cheios de hortaliças. Ela explica que tudo é bem aproveitado nas refeições, com receitas variadas.

No Residencial de Idosos Paraíso, de Paraíso do Sul, a proprietária Liane apresentou a horta e suas melhorias a cada semana. Ela destaca que as pessoas que estão no residencial adoram as verduras e legumes e aproveitam bem tudo o que é plantado ali.

Durante a visita, a equipe da Cooperagudo aproveitou para verificar as hortas das escolas Alberto Pasqualini, Santos Reis e Santos Dumont, que já iniciaram seus trabalhos no projeto Hortas Escolares, que também conta com a parceria da Cooperagudo.

Fonte: Cooperagudo