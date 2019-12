Projeto Hortas Escolares premia educandários de Paraíso do Sul

No dia 18 de dezembro, foi realizado junto ao Centro de Estudos, o ato de entrega de premiação do Projeto das Hortas Escolares, da Secretaria de Educação e Cultura de Paraíso do Sul.

O projeto é desenvolvido em uma parceria da Prefeitura Municipal através das Secretarias de Educação, e Agricultura, com a Emater e Cooperagudo, incentivando às escolas municipais a implantarem e manterem suas hortas escolares. Neste ano, participaram do projeto, seis educandários.

Neste projeto foram premiadas as escolas: E.M.E.F Cristian Gaedtke (1º lugar); E.M.E.F Prof. Max Paulo Schlosser (2º lugar); e E.M.E.I Pastora Liane Boeck Schmidtt (3º lugar). Além disso, as demais escolas participantes receberam vale compras para ser gasto no supermercado e ferragem.

Prestigiaram a entrega das premiações o prefeito municipal, Artur Ludwig; a secretária de Educação e Cultura, Rosângela Baumhardt; a supervisora pedagógica, Cristiane Ehle; a chefe do escritório da Emater em Paraíso do Sul, Adriana Pereira; o presidente da Cooperagudo, Dieter Berger; e alguns de seus colaboradores, além dos professores e diretores das escolas participantes.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul