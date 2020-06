Projeto Geoparque Quarta Colônia é tema de encontro de formação para professore de Nova Palma

A Secretaria Municipal de Educação de Nova Palma vem realizando encontros de formação semanais para os professores da rede municipal de ensino, como parte das atividades pedagógicas não presenciais.

Na tarde do dia 22 de junho, via site Google Meet, o tema discutido foi: Geoparque Quarta Colônia e as atividades propostas pelo “Projeto Educação Patrimonial em Tempo de Pandemia”, conduzido pela Profª Dra. Maria Medianeira Padoin (Departamento de História/UFSM), Professor Jorge Cruz (Departamento de Arquivologia/UFSM) e Higor Barbosa (aluno do Curso de Graduação em História/UFSM).

A proposta de atividades não presenciais, numa perspectiva de Educação Patrimonial, partiu de iniciativa do trabalho conjunto entre um projeto da UFSM e as Secretarias de Educação dos municípios integrantes do Consórcio de Desenvolvimento da Quarta Colônia – Condesus, vinculada ao Projeto Geoparque Quarta Colônia.

Na oportunidade, ressaltou-se a importância da realização de atividades pedagógicas junto aos alunos e professores que levem ao registro histórico desse momento, preservação da memória e que o atual projeto busca organizar esses registros feitos pelos alunos e professores, permitindo o seu uso posterior como fonte histórica.

Os professores da rede municipal de ensino vêm desenvolvendo várias ações que promovem o trabalho de registro das memórias dos alunos e suas famílias nesses tempos de pandemia, como uma estratégia de preservar o registro desse tempo histórico e como possibilidade de organizá-los em um acervo para serem guardados às futuras gerações. Nesse sentido, a memória social nesses tempos de pandemia e a Educação Patrimonial na Quarta Colônia (valorização do patrimônio/dos bens locais/regionais) contribuem na construção e valorização da História.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma