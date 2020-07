Projeto Geoparque Quarta Colônia abre inscrições para a II Jornada Interdisciplinar de Formação de Professores em Educação Patrimonial

Na última sexta-feira, dia 3, foram abertas as inscrições para a II Jornada Interdisciplinar de Formação de Professores em Educação Patrimonial. Elas podem ser efetuadas até o dia 15 de julho, através do link: https://forms.gle/YZhar2C8dPdiV6rw6.

Desta vez, a Jornada será realizada virtualmente, no formato online, através da plataforma Google Meet. Serão disponibilizadas 230 vagas para acesso à sala do evento, com prioridade de inscrição para educadores, gestores e moradores dos nove municípios que integram o Projeto Geoparque Quarta Colônia, iniciativa da Pró-Reitoria de Extensão da UFSM.

A I Jornada, que foi realizada em fevereiro de 2020 no campus sede da UFSM, contou com um público de cerca de 200 pessoas, formado por docentes, diretores(as) de escolas e Secretárias (os) de Educação da região da Quarta Colônia.

Tendo em vista o distanciamento social e as medidas de combate ao novo coronavírus, Adriano Figueiró, professor do Departamento de Geociências da UFSM, integrante do Projeto Geoparque Quarta Colônia e coordenador do Grupo de Pesquisa em Patrimônio Natural, Geoconservação e Gestão da Água – PANGEA, explica as mudanças necessárias para esta segunda edição:

“A primeira edição ocorreu na modalidade presencial. Agora, por conta da pandemia, toda a Jornada será realizada de forma remota. Com isso, cada palestrante terá um tempo maior de fala, porque será um palestrante por semana. Além disso, foram incluídos novos temas que não foram abordados em fevereiro”, comenta.

A segunda edição da Jornada, que será realizada semanalmente, de 17 de julho a 25 de setembro, vai contar com duas presenças internacionais: professores de Portugal da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), que falarão sobre as temáticas do Geoparque. Além disso, nove docentes e servidores da UFSM abordarão o tema da Educação Patrimonial dentro de suas áreas de atuação.

A Professora Maria Medianeira Padoin, do Departamento de História da UFSM, integrante do Projeto Geoparque Quarta Colônia e coordenadora de projetos/programas de Extensão na Quarta Colônia, comenta sobre os fundamentos do ensino sobre patrimônios e seus objetivos dentro do evento:

“A Educação Patrimonial propicia uma formação continuada, com uma visão ampla, reflexiva e instrumental a partir de conteúdos e temáticas específicas, que envolvem o conhecimento sobre a Quarta Colônia. Além disso, possibilita o diálogo, o aprendizado compartilhado, a valorização de experiências educativas entre a comunidade envolvida e a colaboração na integração regional, a partir da educação patrimonial, como política de preservação, de inovação e desenvolvimento, na perspectiva do Geoparque”, conta.

A II Jornada Interdisciplinar de Formação de Professores em Educação Patrimonial é uma realização do Projeto Geoparque Quarta Colônia, do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia – Condesus e da UFSM.

Programação:

17/07 – Patrimônio e Dinâmicas Territoriais em tempos de pandemia.

Luis Miguel Oosterbeek, doutor em Pré-História e Arqueologia, membro do Conselho Internacional de Filosofia e Ciências Humanas da Unesco.

24/07– Antes da História: a Quarta Colônia no tempo profundo.

Flávio A Pretto, doutor em Ciênicas, paleontólogo do Centro de Apoio a Pesquisa Paleontológica – Capppa da UFSM.

31/07 – Bicho do mato da Colônia: somos todos Mata Atlântica

Suzane Bevilacqua Marcuzzo, doutora em Engenharia Florestal, professora do curso de Gestão Ambiental, coordenadora do Núcleo de Estudos em Áreas Protegidas.

07/08– Primeiros habitantes da Quarta Colônia: os povos tradicionais

André Luiz Ramos Soares, doutro em Arqueologia, professor do Departamento de História da UFSM.

14/08– História da Quarta Colônia – possibilidades

Maria Medianeira Padoin, doutora em História, professora do Departamento de História da UFSM.

21/08 – A educação para a paisagem como estratégia de educação patrimonial em Geopaeques: possibilidades do território da Quarta Colônia. Adriano Severo Figueiró, doutor em Geografia, professor de Departamento de Geociências da UFSM .

28/08– Patrimônio Rural, por entre memórias e esquecimentos.

Cezar De David, doutor em Geografia, professor de Departamento de Geociências da UFSM.

04/09 – Língua, história, memória no ensino e aprendizagem da diferença.

Adriana Scherer, professora da UFSM na área de Letras e apaixonada por objetos que nos ajudam a entender o ensino e o lugar da língua na história da vida das pessoas.

11/09 – Arquivos históricos municipais

Jorge Alberto Soares cruz, doutor em História, professor do Departamento de Arquivo da UFSM.

18/09– Identidade, comunicação e território

Flavi Ferreira Lisboa Filho, doutor em Ciências da Comunicação, pró-reitor de Extensão da UFSM, professor do Departamento de Ciências da Comunicação da UFSM.

25/09 – A importância da educação patrimonial na realidade dos Geoparques da Unesco

Artur Sá, doutor em Geologia, coordenador da Cátedra da Unesco em Geoparques, Desenvolvimento Regional Sustentável e Estilos de Vida Saudável.

Fonte: UFSM