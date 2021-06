Projeto Geladeiroteca será realizado em Dona Francisca

A Secretaria de Cultura de Dona Francisca criou nesta semana o Projeto Geladeiroteca. O objetivo é incentivar o prazer da leitura e proporcionar às pessoas uma experiência prazerosa com a leitura, rompendo as paredes da biblioteca convencional, levando diversos livros literários até as ruas, praças e parques.

As Geladeirotecas são geladeiras personalizadas, mas ao contrário de armazenarem comida, possuem livros. Todas as obras são fruto de doações para a Biblioteca Municipal e quem puder doar aquele livro que já leu e não usa mais, é só fazer a sua doação diretamente na Secretaria Municipal de Cultura, localizada no Parque Histórico Municipal.

Na próxima semana será distribuída a primeira geladeiroteca no município, que estará localizada na Praça José Iop.

Fonte: Prefeitura de Dona Francisca