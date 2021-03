Projeto ‘Flores para Todos’ lança vídeo gravado em Silveira Martins e São João do Polêsine

A equipe PhenoGlad da Universidade Federal de Santa Maria lançou nestas semana, um vídeo da sexta fase do projeto Flores para Todos na Quarta Colônia. O vídeo foi gravado na Quinta Marco 50, em Silveira Martins, de propriedade do casal Ivana Giacomini e João Hartz, e na propriedade de Marlene Pilecco, em São João do Polêsine.

A 6ª fase do Projeto Flores para Todos foi um sinônimo de produtividade. Na edição, a produção de gladíolos foi a maior de todas as etapas, resultando em colheita recorde de 11,4 mil hastes florais em todo Brasil.

O projeto Flores para Todos é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFSM e Emater/RS-Ascar. Na sexta fase, uma das novidades foi o início de uma parceria com o Projeto Geoparque Quarta Colônia, da UFSM, que conduz estratégias e ações para promover o desenvolvimento sustentável da Quarta Colônia. O objetivo é possibilitar a participação simultânea das famílias da região em ambos os projetos.

As ações da sexta fase do Projeto Flores para Todos na Quinta Marco 50, em Silveira Martins, encaixam-se na proposta do projeto Geoparque, pois a propriedade é voltada ao turismo e implantação da floricultura vem como uma alternativa de diversificação e embelezamento da propriedade.

Além de Silveira Martins, São João do Polêsine foi o outro município da Quarta Colônia beneficiado com o cultivo das flores na sexta fase do projeto Flores para Todos.

Fonte: Equipe PhenoGlad