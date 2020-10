Projeto Flores para Todos em São João do Polêsine e Silveira Martins

A equipe PhenoGlad da Universidade Federal de Santa Maria deu início a sexta fase do projeto Flores Para Todos na região do projeto Geoparque Quarta Colônia. Essa é uma parceria que tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento local, visando novas alternativas na economia de forma sustentável e com a conservação do patrimônio natural. No dia 24 de setembro foram visitados os municípios de São João do Polêsine e Silveira Martins.

Em São João do Polêsine as atividades acontecem na propriedade de Marlene Pilecco, que participa do Projeto Flores para Todos desde a segunda fase do e permanece firme na produção do gladíolo, com base nos ensinamentos da Equipe, além do auxílio do app PhenoGlad Mobile – RS.

Foi feito o plantio dos bulbos de gladíolo e mudas de statice uma nova espécie de flor para diversificar a produção e agregar renda. A statice, uma flor de corte de baixo custo e de grande durabilidade pós colheita. É uma nova experiência que traz grandes expectativas para a produtora.

As ações contam com a parceira da Emater/Rs-Ascar, Regional de Santa Maria e escritório Municipal de São João do Polêsine através do extensionista, Evandro Bulegon, parceiro desde a segunda fase do projeto.

Em Silveira Martins a equipe PhenoGlad e a extensionista da Emater/Rs-Ascar do município, Katiule Pereira Morais, deram continuidade à sexta fase do projeto Flores Para Todos. A visita técnica foi realizada na propriedade do casal João e Ivana Hartz, onde foram plantados bulbos de gladíolo e as mudas de statice.

A família ingressou no projeto na quinta fase, no primeiro semestre de 2020, e continua nessa sexta fase. O casal já produziu o gladíolo para ser comercializado e também para embelezamento de sua propriedade que conta com o turismo rural. E agora também começa na produção da statice, uma flor de corte de fácil manejo e de grande durabilidade pós colheita.

Fonte: Equipe PhenoGlad