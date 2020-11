Projeto Flores para Todos e Geoparque Quarta Colônia em Silveira Martins e São João do Polêsine

A equipe PhenoGlad da Universidade Federal de Santa Maria visita nesta quinta-feira, dia 26, os municípios de Silveira Martins e São João do Polêsine com o objetivo de acompanhar o desenvolvimento do gladíolo e também fazer a primeira colheita de statice, cultivados através do projeto Flores para Todos.

Em Silveira Martins as atividades acontecem na propriedade de João Hartz. No local foi feita a primeira colheita de statice. A flor é a grande novidade da sexta fase do projeto Flores para Todos que está trazendo mais uma alternativa de diversificação para as propriedades. Além da colheita, foram ensinadas as técnicas de pós colheita da cultura. Também foi entregue o banner e a plaquinha oficial do projeto ao produtor.

Em São João do Polêsine foi realizada mais uma visita técnica à propriedade de Marlene Pilecco com acompanhamento do desenvolvimento do gladíolo e das plantas de statice que já iniciaram o florescimento. Foi entregue a placa oficial do projeto à produtora.

Esse projeto está trazendo grande satisfação aos produtores que estão vendo um grande resultado na produção.

As atividades contam com o apoio dos escritórios da Emater de Silveira Martins, através das extensionistas, Katiule Morais e Aline Suertegaray, e de São João do Polêsine, através do extensinista Evandro Bulegon.

Fonte: Equipe PhenoGlad/UFSM