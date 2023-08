Projeto Expressando Arte oferta Oficina de Percussão em Dona Francisca

Foto: Arquivo/Restinga Sêca

A Associação Quilombola Acácio Flores, de Dona Francisca, é mais uma organização que receberá atividades do Projeto Expressando Arte. A Oficina de Percussão,que já acontecia no local, agora passa a fazer parte do projeto, ampliando o número de vagas para o segundo semestre de 2023. Com isso, estão abertas inscrições para novos participantes. As aulas são gratuitas e direcionadas a crianças e adolescentes entre 4 e 18 anos, estudantes da rede pública de ensino.

Na oficina, os alunos têm a oportunidade conhecer e aprender sobre vários instrumentos. “Alguns são de origem africana, como os tambores de mão”, explica a gestora cultural Luciane Vilanova. “São praticados diversos ritmos da cultura brasileira, como baião e afoxé, entre outros. As turmas são divididas por idade ou desenvolvimento do aluno, e as aulas acontecem uma vez por semana”, complementa. As inscrições para a oficina de Dona Francisca seguem abertas até 31 de agosto, na sede da Associação Quilombola Acácio Flores, à Rua Acácio Flores, esquina com a Rua Mostardeiro, em Dona Francisca. Informações pelo telefone (55) 996942236.

A instrutora é a professora Jamile da Rosa, que participou de projetos semelhantes quando criança. A experiência influenciou suas escolhas profissionais. Aos 18 anos, Jamile iniciou o Bacharelado em Percussão pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Já graduada, ela hoje busca constantes aperfeiçoamentos e é professora no mesmo projeto em que foi aluna. “Posso dizer que sou resultado de um projeto social, o que demonstra a importância desse tipo de ação. Sou afrodescendente, tive contato com a arte da nossa comunidade no projeto e me encontrei profissionalmente também nesta iniciativa. Espero que muitas outras crianças e adolescentes possam aproveitar oportunidades como as que eu tive”, destaca.

Além de Percussão, que acontece também para a comunidade Quilombola Rincão dos Martimianos, em Restinga Sêca, o Projeto Expressando Arte mantém oficinas deTeatro, Ballet, Técnicas Circenses e Dança Contemporânea nas cidades de Faxinal do Soturno, Restinga Sêca e Silveira Martins. “Oferecemos uma série de atividades que contribuem para a formação de crianças e adolescentes, valorizando também as diversas culturas de cada localidade”, afirma Luciane.

Considerado o maior projeto desta natureza na região central do Rio Grande do Sul, o Expressando Arte é uma realização da Fundação Ângelo Bozzetto, de Faxinal do Soturno, com produção cultural da LC Vilanova Projetos Culturais, patrocínio da Nova Palma Energia e financiamento do PRÓ-CULTURA – Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Em 2022, mais de 300 crianças e adolescentes participaram das atividades, que desenvolve a criatividade, a imaginação, o conhecimento e a socialização.Mais informações podem ser obtidas nas redes sociais do Projeto Expressando Arte e no site da Fundação Ângelo Bozzetto (fundacaoangelobozzetto.com.br).

Fonte: Projeto Expressando Arte