Projeto Expressando Arte comemora 15 anos com abertura de novas vagas

O Projeto Expressando Arte, executado pela Fundação Ângelo Bozzetto, de Faxinal do Soturno, está completando 15 anos em 2025 e renova as inscrições para mais um período de atividades. Neste primeiro semestre, estão sendo oferecidas vagas em ballet clássico, técnicas circenses, percussão, teatro e dança. Também haverá uma turma direcionada a inclusão e acessibilidade, com aulas de técnicas circenses/teatro. “Estamos muito felizes, porque há 15 anos beneficiamos crianças e adolescentes de cidades da Quarta Colônia com oficinas de arte gratuitas. E o projeto vai além, valorizando diferentes manifestações artísticas e gerando também movimentação na economia criativa dos municípios da região, com a contratação de profissionais de diversas áreas, direta e indiretamente”, comemora a presidente da Fundação, Mariza Bozzetto.

Todas as oficinas são gratuitas e estão com inscrições abertas até 28 de março. Podem participar crianças e adolescentes entre 4 e 18 anos, que apresentem comprovante de matrícula em escola regular. Há turmas em Faxinal do Soturno (ballet e técnicas circenses), Silveira Martins (dança e teatro), Dona Francisca (percussão) e Restinga Sêca (ballet, técnicas circenses/teatro e percussão).

O Expressando Arte é uma realização do Ministério da Cultura, com produção cultural de L.C.Vilanova Projetos Culturais, produção executiva da Fundação Ângelo Bozzetto, e patrocínio da Nova Palma Energia e Romagnole.

ONDE SE INSCREVER

Em Faxinal do Soturno, as inscrições devem ser efetuadas na sede da Fundação Ângelo Bozzetto ou na recepção da Nova Palma Energia (ambas no endereço Avenida Vicente Pigatto, 1049). As oficinas ocorrerão no Espaço Vitélio Bozzetto.

Em Silveira Martins, os interessados podem se dirigir a dois locais: na Escola Estadual Bom Conselho (Rua Antônio Vedoim, 242) e na Escola Municipal João Frederico Savegnago (Vila Cattani). As oficinas serão realizadas no Espaço Multidisciplinar de Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

Em Restinga Sêca, as inscrições acontecem na Secretaria de Desenvolvimento Econômico (sede da Prefeitura) e as oficinas ocorrerão no CELIMI – Centro de Esporte e Lazer da Infância e da Melhor Idade. Para percussão, as inscrições são efetuadas no IAP – Instituto de Arte e Cultura Alex Procknow (Vila São Miguel Velho, S/N). As aulas acontecerão no mesmo local, direcionadas para a comunidade Quilombola Rincão dos Martimianos.

Em Dona Francisca, é possível se inscrever no Centro Comunitário Acácio Flores, onde ocorrerão as aulas (Rua Acácio Flores, esquina com a rua Mostardeiro).

ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO – As atividades direcionadas à inclusão e acessibilidade do projeto Expressando Arte ocorrem em Faxinal do Soturno, para alunos da APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), com aulas de técnicas circenses/teatro. Nesta modalidade, não é necessária inscrição prévia. Mais informações sobre o projeto podem ser obtidas na Secretaria da Fundação Ângelo Bozzetto em Faxinal do Soturno, ou pelo telefone (55) 3263 3800.

Fonte: Fundação Angelo Bozzetto