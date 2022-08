Projeto Escola de Formação é lançado em Faxinal do Soturno

Foi lançado na tarde da última quinta-feira, dia 18, na Câmara de Vereadores de Faxinal do Soturno, o Projeto Escola de Formação, que será desenvolvido pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras) da Secretaria de Assistência Social, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Faxinal do Soturno (Acis).

A palestra “Preparando-se para o mercado de trabalho” foi a primeira de muitas atividades que serão desenvolvidas pelo projeto. A palestrante convidada foi a Professora Juliana Righi, que falou sobre como se preparar para uma entrevista de trabalho e ainda deu dicas importantes que devem ser levadas em consideração na hora de montar um currículo profissional.

Mais de 60 pessoas participaram do encontro, incluindo estudantes do 3º ano do Ensino Médio, que estão se preparando para o mercado de trabalho.

De acordo com o Coordenador do Cras, Pedro Stieler, o evento foi muito proveitoso para todos participantes. “A interação dos jovens com a professora foi bacana, pois a fala da palestrante foi dinâmica, acessível e muito prática, na medida que contou com vários exemplos de como se portar no ambiente de trabalho”, destacou.

Para o Secretário de Assistência Social Eduardo Garlet Prestes, o Projeto Escola de Formação oferecerá novas oportunidades de qualificação e de capacitação para a comunidade faxinalense. O projeto visa oferecer cursos de aperfeiçoamento profissional de forma permanente, trazendo profissionais e temáticas variadas de interesse da população local.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno